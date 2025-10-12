Ribeira Brava vive ambiente tranquilo antes de conhecidos os resultados eleitorais

Depois de umas semanas intensas de pré e campanha eleitoral, a Ribeira Brava vive esta tarde, e fechadas que estão as urnas para estas autárquicas, um período de tranquilidade.

Nas sedes dos dois principais protagonistas destas eleições, Jorge Santos, pela coligação PSD/CDS, e Marco Martins, do movimento Ribeira Brava em Primeiro, apenas alguns militantes e poucos candidatos, muitos deles porque estão na recta final do acompanhamento do processo eleitoral.

Pelas ruas, com as pessoas que nos fomos cruzando, há muita expectativa em torno do resultado eleitoral desta noite. E porque parece que a luta foi mesmo a dois, com os restantes cinco candidatos com presenças mais ou menos activas, o DIÁRIO vai acompanhar a comunicação dos primeiros resultados e obter as primeiras reacções.