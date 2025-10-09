Jorge Carvalho – que venceria as eleições no Funchal, caso as mesmas fossem hoje – vê os resultados da sondagem da Aximage para o DIÁRIO e TSF-Madeira como “motivadores”, mas pede serenidade.

“São elações motivadoras que traduzem o sentimento directo que vamos tendo no contacto com as pessoas aqui no Funchal”, reconheceu o cabeça-de-lista da coligação PSD/ CDS em declarações à TSF-Madeira. Mas ressalvou “aguardamos tranquilamente até domingo”.

O candidato disse ainda que “mais do que uma vitória” este estudo de opinião aponta para “condições de governabilidade rumo à estabilidade governativa”.

A sondagem divulgada na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira, 9 de Outubro, revelou também que a habitação é eleita como o grande problema do Funchal (seguida da mobilidade e a segurança).

Carvalho com vitória folgada Conheça os destaques desta quinta-feira em mais uma edição do DIÁRIO

A este nível, Jorge Carvalho diz que a coligação ‘Funchal Sempre Melhor’ tem “apresentado freguesia a freguesia” as propostas nesta área.

O candidato à presidência da Câmara do Funchal colocou a revisão do Plano Director Municipal e a majoração das cooperativas de habitação como prioridades.

A sondagem dá uma vitória folgada à coligação PSD/CDS, encabeçada por Jorge Carvalho, atribuindo-lhe 46% das intenções de voto.

Em segundo surge o JPP, com 18,4% e em terceiro o Chega, com 13,7%.

O PS é relegado para a quarta posição com apenas 11.2%.

A confirmarem-se estes números a próxima vereação terá seis elementos da coligação, 2 do JPP e do Chega e 1 do PS.