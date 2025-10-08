JPP quer melhorar condições do Mercado de Agricultura Biológica do Funchal

A candidatura do Juntos Pelo Povo (JPP) à Câmara Municipal do Funchal visitou o Mercado de Agricultura Biológica do Funchal, localizado na Avenida Arriaga, na manhã desta quarta-feira, 8 de Outubro, no âmbito de uma acção de campanha que teve como objectivo ouvir os agricultores e conhecer de perto os desafios do sector.

Na ocasião, a candidata independente apoiada pelo JPP à presidência da CMF, Fátima Aveiro, destacou a relevância da agricultura biológica, lamentando que os poucos agricultores dedicados a essa prática ainda enfrentem condições de trabalho pouco dignas, sem qualquer estrutura fixa que os proteja da chuva e do vento: “Tem mercado, tem clientes, mas nós podemos ver que realmente estas não são condições para ter os produtos”.

A candidata defende uma estratégia repensada para apoiar a agricultura biológica que, segundo afirma, tem margem para crescer, tendo em conta que existe procura. Fátima Aveiro afirma que é necessário "pensar numa forma condigna de os produtos biológicos serem vendidos com a qualidade que têm e que merecem, com melhores condições de trabalho”.

Em causa, especificou, está falta de uma estrutura melhor. Segundo a candidata, os agricultores "sentem-se muito abandonados na forma e nas condições" que estão a trabalhar no Mercado de Agricultura Biológica do Funchal.

Lembrando "as dificuldades" intrínsecas à agricultura da Madeira, Fátima Aveiro deu conta que o mercado da Avenida Arriaga é composto maioritariamente por mulheres, criticando as condições que "não dignificam nada o trabalho que elas já têm próprio da agricultura, que é difícil, depois têm de chegar aqui e ainda montar estas estruturas".

“Aqui, a agricultura é uma agricultura muito exígua […] nem sequer serve o consumo interno”, reconheceu, enaltecendo os incentivos já existentes, nomeadamente o projecto das hortas urbanas, acrescentando que “se houver mais pessoas interessadas e houver espaços apropriados para que esta continuidade seja assegurada, isso é importante”.

Questionada sobre um incentivo ao aumento da agricultura biológica no Funchal, apontou que tem de houver interesse por parte da população, mas também uma articulação entre a Câmara Municipal e as escolas de formação agrária do Governo: “Nós não podemos aumentar se não houver vontade e se não houver agricultores que tenham gosto”.

"Vamos incentivar se houver agricultores que queiram fazer este trabalho", disse.

A acção de campanha contou com a participação de vários membros da candidatura e destacou-se pela forte mobilização do partido, que fez circular a carrinha de propaganda eleitoral pelo quarteirão, assegurando uma presença bem visível. “Temos os cabeças-de-lista das 10 freguesias, não estão todos, mas está uma parte, está a equipa para a vereação, o nosso secretário-geral e também candidato à Assembleia Municipal”, explicou, justificando a presença como sinal da força do movimento na recta final da campanha para as Eleições Autárquicas de 12 de Outubro.

Sobre a receptividade da população às propostas do JPP, Fátima Aveiro disse sentir uma clara vontade de mudança. “A palavra que nós mais ouvimos é mudança”, destacou, indicando que tem sentido o cansaço da população em relação à actual governação: "São muitos anos do mesmo partido, da mesma governação."

Fátima Aveiro voltou a sublinhar que a candidatura do JPP é composta por “pessoas da sociedade civil, que têm as suas carreiras bem afirmadas, que não provêm de estruturas políticas”, reforçando que o projecto do JPP é feito de proximidade, sem “projetos megalómanos”.

"Queremos que a cidade seja de todos e não só de alguns grupos económicos. Queremos que as pessoas sintam e tenham prazer de estar na sua cidade", concluiu.

O Mercado de Agricultura Biológica do Funchal, promovido pela Direcção Regional de Agricultura, mobiliza diversos produtores da Região todas as quartas-feiras, em frente à Loja do Cidadão, na placa central da Avenida Arriaga, na cidade do Funchal.