Pelo menos 14 mortos e dois feridos em queda de autocarro no Iémen

Pelo menos 14 pessoas morreram ontem e outras duas ficaram feridas na sequência da queda de um autocarro numa zona montanhosa do sudoeste do Iémen, noticiou a agência EFE.

Segundo fontes médicas e testemunhas, o acidente ocorreu na província de Taizon, numa estrada montanhosa e íngreme que liga a cidade de Taiz a Áden, estando entre as vítimas mulheres e crianças.

De acordo com as mesmas fontes, a causa provável deste acidente terá sido uma falha dos travões, o que fez com que o condutor perdesse o controlo do autocarro.

Esta rota é uma alternativa para os viajantes que saem de Taiz, com as estradas principais bloqueadas pelo conflito em curso entre as forças governamentais e os rebeldes Houthi, que cercam a cidade desde 2015.

Este acidente ocorre numa altura em que o Iémen atravessa uma forte estação de chuvas, que se estende entre julho e setembro, situação que tem provocado a destruição generalizada de infraestruturas, como estradas, cujo pavimento foi danificado, devido a deslizamentos de terras, em especial em zonas montanhosas.