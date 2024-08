Pelo menos dois mortos após desabamento de tecto de igreja na cidade brasileira de Recife

Pelo menos duas pessoas morreram e 17 ficaram ferida na sequência do desabamento de uma teto de uma igreja na cidade de Recife, no nordeste do Brasil, indicaram fontes oficiais.

"Infelizmente, dois óbitos já foram confirmados após a queda do telhado no Santuário do Morro da Conceição. Nossas equipes seguem atuando nas ações emergenciais por conta dessa tragédia", escreveu o presidente da Câmara da cidade, João Campos, nas redes sociais.

O acidente ocorreu no santuário do Morro da Conceição enquanto eram distribuídas cabazes à população mais vulnerável.

As autoridades locais já decretaram "três dias de luto oficial pelas vítimas da tragédia", detalhou João Campos.

De acordo com imagens de helicóptero transmitidas pelo canal Globo, o telhado metálico da igreja, no qual havia painéis solares que tinham acabado de ser instalados, desabou quase completamente, com as quatro paredes do edifício a permanecerem de pé.

Os 17 feridos foram levados para clínicas e hospitais locais, alguns dos quais foram retirados por vizinhos que passavam pela área.

Cerca de 50 polícias e bombeiros estão agora a trabalhar no telhado metálico em busca de novas vítimas, embora uma primeira inspeção por cães farejadores pareça indicar que não há mais vítimas.