Cinco mortos e vinte feridos em acidente rodoviário em Luanda

Cinco pessoas morreram e vinte outras ficaram feridas em consequência de um acidente de viação que ocorreu na manhã de hoje, no município angolano de Viana, em Luanda, noticiou a imprensa angolana.

Segundo a Rádio Nacional de Angola, o acidente ocorreu nas primeiras horas de hoje, na EN 230, e envolveu um autocarro de passageiros da transportadora pública de Luanda TCUL e um camião.

Testemunhas no local disseram que o autocarro embateu no camião carregado que se encontrava parado na zona.

Imagens que circulam nas redes sociais retratam as consequências do acidente, com a parte frontal do autocarro danificada, devido ao embate, e vários populares a transportarem sacos de arroz, alegadamente, pilhados do camião.

Os acidentes de viação são a segunda causa de morte em Angola depois da malária.