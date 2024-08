Ataque com faca em autocarro faz cinco feridos no oeste da Alemanha

Uma mulher de 32 anos atacou hoje várias pessoas com uma faca, num autocarro em Siegen, no oeste da Alemanha, causando cinco feridos, três em estado crítico, adiantou a polícia local.

A suspeita foi detida e não há indícios de "ataque terrorista", de acordo com o comunicado da polícia.

Três das vítimas estão em estado crítico, enquanto uma está em estado grave e outra sofreu ferimentos ligeiros.

"Atualmente não existe outro perigo", garantiu a polícia.

O ataque ocorreu por volta das 19:40 (18:40 em Lisboa) e "pelo menos outros 40 passageiros estavam no autocarro com destino ao festival da cidade de Siegen", cidade situada a cerca de 75 quilómetros de Colónia, acrescentou a mesma fonte.

Este incidente ocorre numa altura em que a Alemanha ainda está consternada devido ao ataque de Solingen.

Durante um festival local, na semana passada, um sírio atacou a multidão com uma faca, matando três pessoas e ferindo oito.

Após este ataque mortal com faca na Alemanha, a ministra do Interior, Nancy Faeser, anunciou na quinta-feira a proibição do porte de armas brancas em eventos públicos e nos transportes de longa distância.

Na terça-feira, a polícia matou a tiro um homem suspeito de atacar pessoas na rua com facas em Moers, no oeste da Alemanha.