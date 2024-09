Hospital Dr. Nélio Mendonça celebra hoje 51 anos

O Hospital Dr. Nélio Mendonça assinala esta segunda-feira, 9 de Setembro, o seu 51.º aniversário com uma cerimónia a decorrer no edifício principal da unidade hospitalar.

As celebrações, que serão presididas pelo Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, começam com uma missa, pelas 9 horas, a cargo do Bispo da Diocese do Funchal, D. Nuno Brás na Capela do Hospital.

Pelas 9h45 haverá um momento musical, seguido do canto de parabéns ao hospital no hall de entrada.

Às 10h15 decorre a sessão solene na sala de conferências do hospital.

O estabelecimento hospitalar, conhecido durante décadas como Hospital Distrital do Funchal, foi inaugurado em 1973 pelo Almirante Américo de Deus Rodrigues Thomaz, então Presidente da República. Em 1977 a unidade passa a integrar o Centro Hospitalar do Funchal, que, em Junho de 2003, adopta a designação de Hospital Central do Funchal e passa a fazer parte do Serviço Regional de Saúde, EPE, uma nova organização constituída por todos os hospitais e centros de saúde públicos da Região.

Outras iniciativas que marcam este que é o ducentésimo quinquagésimo terceiro dia do ano, em que faltam 113 dias para o fim de 2024:

- 09h30 - O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebe em audiência para apresentação de cumprimentos de despedida, o Comandante do Regimento de Guarnição n. º3, Coronel João Bernardino;

- Das 10 às 18 horas - Evento ‘Vinhos da Madeira & Artesanato da Madeira’ da Justino’s Madeira Wines, na Rua dos Ferreiros, nº152;

- 16 horas – O Instituto religioso das Irmãs da Apresentação de Maria promove uma conferência de imprensa para a apresentação do Congresso Internacional sobre ‘Educação e Solidariedade e Evangelização - da Europa para a Madeira e da Madeira para o Mundo’ no Externato da Apresentação de Maria;

- 17h30 – Cerimónia de inauguração do Hospital da Luz Clínica da Carreira, sito na Rua Câmara Pestana n.º 24, no Funchal, com a presença do Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, e da presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra;

- 20h30 - Início do Drive in: cinema ao volante no parque de estacionamento coberto do Centro Comercial Madeira Shopping.

Principais acontecimentos verificados a 9 de Setembro: Dia Europeu da Reciclagem de Pilhas, Dia Internacional para Proteger a Educação de Ataques e Dia Mundial da Grávida:

1438 - D. Duarte morre, em Tomar, aos 46 anos. Sobe ao trono Afonso V.

1776 - O Congresso Continental norte-americano aprova a designação Estados Unidos da América.

1829 - Aparece em Londres o primeiro número do Chaveco Liberal, periódico fundado pelos refugiados portugueses Almeida Garrett e Ferreira Borges.

1836 - Rebenta a Revolta Setembrista.

1867 - Independência do Luxemburgo.

1944 - Sobe ao poder o Partido Comunista da Bulgária, com o apoio do exército da URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas).

1948 - Fundação da Coreia do Norte.

1956 - Primeira aparição televisiva do norte-americano Elvis Presley, no Ed Sullivan Show.

1964 - O Papa Paulo VI assina a encíclica "Ecclesiam Suam", a primeira do pontificado.

1971 - Motim na prisão de Attica, em Nova Iorque, pela melhoria das condições de encarceramento, causa nove mortos entre os 39 reféns.

1973 - 25 de Abril. Reunião clandestina de 136 oficiais portugueses, no Monte Sobral, Alcáçovas, marca o início do Movimento das Forças Armadas.

1973 - Guerra Colonial. A Assembleia Geral da ONU aprova a Resolução 3061 que declara ilegal a presença de tropas portuguesas nos territórios da Guiné, Angola e Moçambique.

1985 - Um incêndio na serra de Lumiares, em Viseu, causa a morte a 14 bombeiros voluntários de Armamar.

1986 - Começa, em Pequim, a segunda fase das conversações luso-chinesas sobre o futuro de Macau.

1999 - As forças da UNAMET retiram-se de Díli, juntamente com o grupo de observadores portugueses perante a violência das milícias em Timor-Leste.

2002 - Osama bin Laden, líder da organização terrorista Al-Qaeda, reivindica os atentados de 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos, que fizeram quase três mil mortos.

2003 - Joaquim Sarmento recebe, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, o Prémio Leonardo da Vinci, atribuído pela Sociedade Europeia para a Formação de Engenheiros.

2004 - Atentado em frente da embaixada australiana em Jacarta, Indonésia, atribuído à Al-Qaida, causa a morte de dez pessoas e cerca de 200 feridos.

2007 - Pela primeira vez na história do Estado judaico, a polícia israelita detém um bando neonazi de jovens imigrantes da ex-União Soviética, acusados de ataques a dezenas de pessoas e de pintarem suásticas em sinagogas.

2008 - É criada a Associação Meninos do Mundo, que visa promover o conhecimento da adoção internacional em Portugal e no estrangeiro. É reconhecida como Organização Não Governamental Para o Desenvolvimento, com a natureza de utilidade pública.

2015 - É lançado, pela Santa Casa da Misericórdia, o Placard, jogo social do Estado.

2016 - Os Estados Unidos e a Rússia chegam a um acordo para um cessar-fogo na Síria, com início no dia 12, e que prevê a suspensão de todas as operações de combate, incluindo os bombardeamentos aéreos.

2016 - Pelo menos quatro pessoas morrem e 49 ficam feridas no descarrilamento de um comboio na localidade galega de O Porriño, Pontevedra, Espanha.

2020 - Portugal regista o maior número de contágios diários de covid-19 desde 20 de abril, com 646 novos casos. As autoridades de saúde justificam números com o aumento da mobilidade.

2022 - O primeiro-ministro, António Costa, anuncia que o eurodeputado do Partido Socialista Manuel Pizarro é o novo ministro da Saúde, em substituição de Marta Temido.

