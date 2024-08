Ponta do Sol celebra 50 anos do 25 de Abril com espectáculo

A Ponta do Sol celebra os 50 anos do 25 de Abril com um espectáculo, intitulado, 'Ao Povo da Ponta do Sol pela conquista da Liberdade', este sábado, 31 de Agosto, às 21 horas, na Avenida 1.º de Maio.

"Este espectáculo não se limitará a ser uma efeméride será, acima de tudo, uma homenagem profunda aos valentes ponta-solenses que, com coragem inabalável, lutaram pela emancipação do nosso povo", explica a autarquia em nota emitida.

Através de uma seleção musical cuidadosamente elaborada, serão recordadas as canções que ecoavam nas ruas antes do 25 de Abril de 1974, reflectindo a "dureza da realidade social da época. Iniciaremos com uma música cuja mensagem remete para um acontecimento marcante na vida das populações da Lombada e do Lugar de Baixo, que ocorreu na década de 60, mais precisamente em 1962. Este evento foi uma revolta popular dos agricultores contra o regime ditatorial, que pretendia retirar as águas de rega dos terrenos destas localidades", dá conta a edilidade.

A Câmara Municipal da Ponta do Sol refere, ainda que: "Os direitos de posse da água haviam sido adquiridos pelos proprietários agrícolas na compra dos terrenos ao Estado, conforme consta nas escrituras que formalizam a aquisição das parcelas de terra. Os populares mantiveram-se permanentemente a aguardar que a água não fosse desviada para a levada do governo. Durante esse período, houve ameaças por parte da polícia, resultando em prisões e espancamentos. No culminar da revolta, que ocorreu a 21 de Agosto, uma força policial composta por mais de duzentos agentes espancou, maltratou e abriu fogo sobre os manifestantes. O resultado foi um elevado número de feridos, dezenas de presos e a trágica morte de uma jovem de 17 anos".

Em destaque vão estar os dois temas que, como sinal, "ressoaram na calada da noite e impulsionaram os militares na sua marcha rumo à liberdade. Além disso, celebraremos também as melodias que surgiram num Portugal renascente, já livre das amarras da opressão. Este espectáculo, que reunirá diversos grupos e instituições artísticas do concelho da Ponta do Sol, será um momento de união e partilha, onde a arte se tornará a voz que narra a nossa história".

A organização está a cargo do Grupo de Folclore da Ponta do Sol, com o apoio da Câmara Municipal da Ponta do Sol, é coordenada pelos professores Alberto Reis e Ângelo Santos e conta com a participação de 25 músicos e 50 coralistas de diversas instituições. O espectáculo conta com a colaboração da Associação 'Avesso' e da Casa do Povo da Ponta do Sol.