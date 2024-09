Saiba o que hoje é notícia

Uma delegação de viticultores do Douro desloca-se hoje a Lisboa para expor ao Presidente da República os problemas da região, como a dificuldade em escoar uvas, disse o presidente de São João da Pesqueira.

Este encontro estava previsto para decorrer na sexta-feira, em São João da Pesqueira, mas foi cancelado por Marcelo Rebelo de Sousa devido à queda do helicóptero de combate a incêndios que provocou a morte a cinco militares da GNR.

A delegação integra 20 viticultores e ainda os presidente e vice-presidente da Câmara de São João da Pesqueira, no distrito de Viseu, e o que se pretende é sensibilizar Marcelo Rebelo de Sousa para que use a sua influência para ajudar a encontrar soluções para o Douro.

Ao chefe de Estado vai ser entregue um manifesto e, segundo explicou o autarca, os produtores querem manifestar uma preocupação imediata, porque há viticultores com dificuldades em escoar as uvas nesta vindima, que já está em curso, e preocupações com o futuro de uma região em crise.

Os agricultores alegam também que têm vindo a receber cada vez menos pelas suas uvas, enquanto os custos de produção são cada vez maiores.

Hoje, também é notícia:

DESPORTO

A seleção portuguesa continua hoje a preparar a estreia na Liga das Nações de futebol, que será na receção de quinta-feira à Croácia, com mais um treino na Cidade de Futebol, em principio já com Bruno Fernandes.

Na segunda-feira, no arranque dos trabalhos, o médio do Manchester United falhou a sessão devido a um atraso na ligação aérea entre Inglaterra e Portugal e não chegou a tempo à zona de Oeiras.

Portugal tem hoje uma sessão agendada para as 18:00, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, igualmente na Cidade do Futebol, em que Bruno Fernandes já deverá marcar presença.

Antes, às 17:00, no mesmo local, um jogador ainda a designar irá falar aos jornalistas em conferência de imprensa.

No arranque da quarta edição da Liga das Nações, a seleção lusa recebe na quinta-feira a Croácia, no Estádio da Luz, em Lisboa, e, três dias depois, defronta a Escócia, no mesmo recinto, com ambos os jogos a terem início às 19:45.

A seleção nacional está inserida no grupo A1, em que também está a Polónia, além de croatas e escoceses.

***

A portuguesa Cristina Gonçalves, medalha de ouro na competição individual, volta hoje a competir nos Jogos Paralímpicos, no torneio coletivo de boccia BC1/BC2, num dia em o nadador Marco Meneses disputa a sua quarta prova em Paris2024.

Na Arena Paris Sul, Cristina Gonçalves, que no domingo se sagrou campeã paralímpica no torneio individual de BC2, compete hoje na vertente de equipas, ao lado de André Ramos e David Araújo, defrontando as formações da China e da Grã-Bretanha, em jogos do Grupo C.

Marco Meneses volta à piscina da Arena Paris La Defense para nadar a final direta dos 200 metros estilos, depois de ter sido quinto nas finais dos 100 metros costas e 400 livres, e de ter ficado em nono lugar nas eliminatórias dos 50 livres.

Portugal apresenta-se em Paris com uma comitiva de 27 atletas, que competem num número recorde de 10 modalidades, somando, após cinco dias de competição, três medalhas.

INTERNACIONAL

O Presidente russo, Vladimir Putin, inicia hoje uma visita oficial à Mongólia, na sua primeira deslocação a um Estado signatário do Estatuto de Roma desde que o Tribunal Penal Internacional (TPI) emitiu, em março de 2023, um mandado de captura contra si por "deportação ilegal" de crianças ucranianas.

Em Ulan Bator, onde chegou na noite de segunda-feira, Putin reúne-se com o homólogo mongol, Ukhnaa Khurelsukh, com quem "trocará impressões sobre as relações bilaterais e a cooperação", segundo o Kremlin. Entre os principais assuntos em discussão deverá estar a construção de um gasoduto através do país, projeto em relação ao qual as autoridades mongóis mantêm reservas.

O Presidente russo participará também num evento comemorativo do 85.º aniversário da Batalha do Rio Khalkh, em que as tropas soviéticas e mongóis se defrontaram com as forças japonesas.

A visita desencadeou uma série de pedidos para que a Mongólia detenha o Presidente russo, primeiro da Ucrânia e da União Europeia (UE).

Uma porta-voz para a Política Externa da UE, Nabila Massrali, referiu na segunda-feira que desde 2002 que a Mongólia tem obrigações para cumprir no âmbito do Estatuto de Roma, devendo assim executar o mandado internacional do TPI.

***

O Papa Francisco inicia hoje em Jacarta, na Indonésia, um périplo pelo sudeste asiático que incluirá Timor-Leste.

Naquela que é a sua viagem apostólica mais longa, o Papa irá focar-se nas suas prioridades diplomáticas, incluindo a resolução de conflitos internacionais, e no seu compromisso com o diálogo inter-religioso.

Para o primeiro dia, está prevista a chegada do Pontífice ao aeroporto internacional de Jacarta e acolhimento oficial pelas autoridades indonésias.

O Papa Francisco visita a Indonésia entre 03 e 06 de setembro, a Papua-Nova Guiné de 06 a 09 e Timor-Leste nos dias 09,10 e 11 de setembro.

Singapura de 11 a 13 de setembro será a última etapa da visita.