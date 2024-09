Ordem dos Engenheiros Técnicos fez visita à obra do novo Hospital

Secção Regional da Madeira da Ordem dos Engenheiros Técnicos assinalou, ontem, o Dia Nacional do Engenheiro Técnico com uma visita técnica à obra do Hospital Central e Universitário da Madeira.

A visita contou com a presença de 20 membros da Secção Regional da Madeira e foi orientada pelas várias empresas envolvidas na construção e fiscalização, tendo como principal objectivo acompanhar o progresso da obra, que se encontra numa fase crucial de desenvolvimento. Foram destacadas as soluções técnicas inovadoras aplicadas na construção, que têm como finalidade garantir a excelência e a durabilidade das instalações, bem como a sua adequação às necessidades da população da Madeira.

O Dia Nacional do Engenheiro Técnico celebra o contributo fundamental dos engenheiros técnicos para o desenvolvimento das infra-estruturas e da sociedade em geral. Neste contexto, a escolha da data para a visita ao Hospital Central e Universitário da Madeira sublinha "a importância do papel desempenhado por estes profissionais na concretização de obras de elevada complexidade e impacto social".

Durante a visita, foram discutidos os desafios enfrentados no projecto, assim como as estratégias adoptadas para assegurar o cumprimento dos prazos e dos mais elevados padrões de qualidade. A obra, que representa um marco significativo para o sector da Saúde na região, "está a ser acompanhada com grande rigor técnico e científico, reflectindo o empenho e a competência de todos os envolvidos".