Ronaldo inicia o Portugal-Escócia no banco de suplentes

O capitão Cristiano Ronaldo vai iniciar o Portugal-Escócia, da segunda jornada da Liga das Nações de futebol, no banco de suplentes, com o selecionador Roberto Martínez a efetuar um total de quatro alterações no 'onze' inicial.

Pela primeira desde vez dezembro de 2022, Ronaldo vai iniciar um jogo oficial pela seleção nacional no banco, dando, neste caso, lugar a Diogo Jota, que será a figura mais ofensiva na equipa de Portugal perante os escoceses.

A última vez que Ronaldo ficou fora do 'onze' inicial foi no Mundial2022, no Qatar, nos quartos de final frente a Marrocos (derrota por 1-0), numa altura em que a equipa das 'quinas' ainda era comandada por Fernando Santos.

Isto quer dizer que, pela primeira vez na 'era' Martínez, que teve inicio em março de 2023, o avançado vai sentar-se de início no banco de suplentes, com Bernardo Silva, o segundo jogador mais internacionalizações (93), a usar a braçadeira de capitão.

João Palhinha foi o nome escolhido para render o lesionado Vitinha, enquanto António Silva vai fazer dupla de centrais com Rúben Dias e Nelson Semedo rende Diogo Dalot no lado direito.

Portugal vai assim começar o jogo da segunda ronda do grupo A1 da Liga das Nações com Diogo Costa na baliza, António Silva e Rúben Dias no centro da defesa, com Nelson Semedo na direita e Nuno Mendes na esquerda. Palhinha será o jogador mais recuado do meio-campo, atrás de Bruno Fernandes e Bernardo Silva, com Pedro Neto e Rafael Leão no apoio ao avançado Diogo Jota.

Como já tinha anunciado, Martínez incluiu Geovany Quenda na ficha de jogo, o que significa que, caso o extremo do Sporting seja utilizado, torna-se no jogador mais novo de sempre a representar a equipas das 'quinas' em jogos oficiais, superando a marca de Paulo Futre.

O Portugal-Escócia está agendado para as 19:45, no Estádio da Luz, em Lisboa, e terá arbitragem do italiano Maurizio Mariani.

Na jornada de estreia, também na Luz, a seleção nacional bateu a Croácia por 2-1, com golos de Diogo Dalot e Cristiano Ronaldo.

Portugal conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a 'final four' em 2020/21 e 2022/23.