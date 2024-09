Banco de Portugal alerta para entidades não habilitadas a exercer actividade financeira

O Banco de Portugal (BdP) alertou hoje que as entidades https://kreditiweb.com/pt e https://mrfinan.com/pt não se encontram habilitadas a exercer qualquer atividade financeira, segundo uma nota no seu 'site'.

A instituição adverte que "as entidades responsáveis pela gestão das páginas na internet acessíveis em https://kreditiweb.com/pt e https://mrfinan.com/pt não se encontram habilitadas a exercer, em Portugal, qualquer atividade financeira reservada às instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal, nomeadamente, a intermediação de crédito".

O BdP lembrou que a atividade de intermediação de crédito está "reservada às entidades legalmente habilitadas para o efeito".

De acordo com a instituição, "a lista das entidades autorizadas a atuar como intermediários de crédito e a prestar serviços de consultoria relativamente a contratos de crédito pode ser consultada no Portal do Cliente Bancário".