"Prazo de validade de Albuquerque já passou", atira líder socialista

O líder do Partido Socialista, Paulo Cafôfo, acusou este domingo, 8 de Setembro, o Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, de estar fora de prazo.

Falando durante a cerimónia de homenagem aos camaradas que contam com 20, 25, 30, 35 e 40 e mais anos de militância no Partido Socialista Madeira, que decorre esta tarde no Parque de Santa Catarina, Cafôfo deu o exemplo da gestão e do combate dos incêndios que assolaram a ilha da Madeira em Agosto último, quando "os madeirenses se indignaram com a própria postura do presidente do governo e com a forma como se combateu os incêndios".

"Houve descoordenação e incúria (...) falta de postura e de sentido de responsabilidade por parte de elementos do governo", disse, lembrando que o líder do Executivo Madeirense e o secretário regional de Protecção Civil estiveram de férias durante os primeiros dias do combate às chamas.

"A informação foi contraditória, a comunicação desastrosa e as mentiras foram continuadas", criticou, refutando as declarações do Governo Regional de que o combate ao incêndio foi bem sucedido: "O combate ao incêndio só foi um sucesso no 'país das maravilhas' porque não se pode dizer que foi um sucesso quando mais de 5 hectares foram ardidos".

O socialista teceu largas críticas à liderança de Albuquerque, defendendo não só a sua saída do poder, mas de todo o Partido Social-Democrata.