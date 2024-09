Transporte aéreo lidera reclamações no sector do turismo e lazer até Agosto

O transporte aéreo liderou as reclamações no setor dos transportes e lazer, entre janeiro e agosto deste ano, com 6.270 reclamações registadas no Livro de Reclamações Eletrónico (LRE), adiantou hoje Direção-Geral do Consumidor (DGC).

"Entre janeiro e agosto de 2024, o setor do turismo e lazer recebeu 9.668 reclamações no Livro de Reclamações Eletrónico, tendo-se verificado uma redução comparativamente com o mesmo período de 2023, onde se registaram 11.980 reclamações", referiu, numa nota.

Assim, o transporte aéreo, regulado pela Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), "foi o setor mais reclamado neste período, com 6.270 reclamações", sendo que "entre os setores fiscalizados pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), que contam com um total de 1.970 reclamações, estão os restaurantes (795 reclamações), seguindo-se os estabelecimentos hoteleiros (531) e o alojamento local (165)".

Segundo a DGC, no mesmo período, "o Turismo de Portugal recebeu 766 reclamações sobre agências de viagens e a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) recebeu 571 sobre aluguer de veículos de curta duração".

A DCG ressalvou que os dados estatísticos do LRE referentes a julho e agosto são ainda provisórios.