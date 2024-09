Líder do PS/Açores denuncia "falhas graves" na gestão de resíduos na ilha do Corvo

O líder do PS/Açores, Francisco César, apontou hoje "falhas graves" na gestão de resíduos na ilha do Corvo, a mais pequena do arquipélago, e exigiu ação ao Governo Regional da coligação PSD/CDS-PP/PPM.

Segundo um comunicado de imprensa do partido, durante uma visita ao Centro de Processamento de Resíduos da ilha do Corvo, o líder socialista destacou que, "ao contrário do que o atual Governo Regional tem propagado, há áreas onde a situação está a piorar, e a gestão de resíduos é uma delas".

"O presidente do Governo [Regional] tem dito repetidamente que os Açores estão melhores do que nunca, em várias áreas. Posso dar um exemplo claro de uma área em que, especificamente, nós não estamos melhor. Aliás, estamos claramente pior. A área da gestão de resíduos", afirmou Francisco César citado na nota.

O líder socialista relata que na ilha do Corvo, no grupo ocidental do arquipélago, "o lixo acumula-se, com graves danos para aquilo que é a qualidade ambiental daquela que foi a primeira Reserva da Biosfera dos Açores".

"Aquilo a que nós apelamos é que seja cumprido o básico, exportar aquilo que é importante exportar, reciclar ou tratar aquilo que é importante tratar e cumprir aquelas que são as regras básicas ao nível do armazenamento de resíduos", vincou.

O presidente do PS/Açores também não poupou críticas ao atual Governo Regional liderado pelo social-democrata José Manuel Bolieiro, apontando para "a acumulação de lixo indiferenciado e plástico que deveria ser enviado para tratamento fora da ilha" do Corvo.

"Há muito a fazer e o cumprimento daquelas que são as regras básicas da gestão de resíduos não está a ser feito minimamente", frisou.

Francisco César reafirmou ainda o compromisso do PS em "continuar a exigir do Governo Regional que cumpra as suas obrigações na gestão de resíduos", considerando tratar-se de uma exigência "fundamental para a preservação do ambiente nos Açores".

A Reserva da Biosfera da Ilha do Corvo faz parte, desde 2007, da Rede Mundial de Reservas da Biosfera da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).