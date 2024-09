Condutor ferido em colisão na Via Rápida

Um condutor, com cerca de 50 anos, ficou ferido no início desta tarde num acidente a envolver um veículo pesado e um ligeiro, na Via Rápida, na faixa sul, na Quinta do Leme.

A vítima, o condutor do veículo ligeiro, apresentava dores no peito devido ao impacto do 'airbag' e hematomas.

O homem foi socorrido pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e transportado para o hospital.