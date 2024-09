Jovem motociclista ferida após colisão com viatura

Uma jovem motociclista de 24 anos de idade ficou ferida no final desta madrugada, pelas 6h52, após colisão com um veículo ligeiro de passageiros à saída da Via Rápida em Santa Rita.

Após o embate, a motociclista perdeu o capacete, apresentando um hematoma na cabeça, ainda que quando foi assistida estivesse consciente e aparentasse estar orientada.

A única vítima do acidente foi transportada de ambulância para o Hospital pelos Bombeiros Sapadores do Funchal.