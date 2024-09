40 participantes 2ª edição do Calheta Open

Começou a 2ª edição do Calheta Open. O torneio orientado para a vertente não federada permite que todos ponham à prova as suas capacidades. O evento iniciou-se com o volei de praia na variante 4x4.

Compareceram cerca de 40 participantes distribuídos por 8 equipas que jogaram até ao pôr-do-sol já que a final a ser disputada já com iluminação artificial.

"Meias finais e finais muito equilibradas disputadas ao melhor de 3 set´s que consagraram a quadra Rodrigo, Luís, Brandon e Guilherme como grandes vencedores, seguidos de Olivo, Vitor, Miguel e Brayan e no último lugar do pódio Joaquim, André Escórcio, Francisco e André Castro", adiantou Ricardo Nunes responsável pela organização que regozijou-se pelo torneio ter sido um momento importante de prática desportiva, associados a muita diversão em torno de modalidade favorita de muitos dos praticantes.

No próximo sábado novamente pelas 16 horas disputa-se na zona de campos de jogos de praia da Calheta o torneio de FutVolei cujas inscrições ainda estão abertas.