Dicas para um regresso às aulas sem stress

Setembro é o mês do regresso às aulas.

Este regresso à rotina pode causar stress tanto nas crianças como nos pais. A Missão Continente reuniu um conjunto de dicas para ajudar em todo este processo.

Confira:

Reutilize os materiais:

Esvazie mochilas, estojos, bolsas, sacos de desporto, gavetas e pastas. Dedique algum tempo a averiguar o que ficou do ano anterior e aproveite para partilhar, com os mais novos, a importância da reutilização e outros temas associados à educação ambiental. Certamente que vai encontrar produtos por estrear, estes deve colocar directamente num grupo de materiais a serem utilizados durante este ano lectivo. Faça esta triagem em conjunto com as crianças. Descartem os itens já sem utilidade, encaminhando para reciclagem sempre que possível, e organizem os objectos em bom estado, da seguinte forma:

Lápis (de cor ou de cera): se já estiverem muito pequenos ou se forem parte de colecções nas quais já falta grande parte das cores, podem ser arrumados num porta-lápis (feito a partir de garrafas de plástico ou frascos de vidro) para usar em casa ou, em alternativa, entregar a alguma associação ou jardim infantil que aceite.

Canetas: organize estes itens de forma idêntica aos lápis. Se as canetas estiverem secas, coloque-as com o bico virado para baixo durante alguns dias (ou semanas) para ter a certeza se têm ou não utilidade.

Mochilas: Limpe bem o interior e exterior, com um pano embebido em água com detergente para a loiça. Algumas mochilas, lancheiras e sacos desportivos podem ser lavados na máquina. Conserte alças descosidas e esconda as marcas de uso com autocolantes próprios ou remendos.

Borrachas: as brancas podem ser limpas com álcool, enquanto as restantes devem ser limpas através da remoção das partes sujas, com acto de “apagar” numa folha branca.

Cadernos: alguns blocos têm apenas algumas folhas utilizadas, neste caso, descarte as já usadas e reutilize o restante caderno. Caso sejam poucas as folhas intactas, retire-as e utilize-as como rascunho.

Trabalhos e folhas: agrupe as folhas que têm apenas um dos lados usados e reutilize-as para papel de rascunho, junte-as numa pasta ou com um clip (prefira clips a agrafos, visto que podem ser reutilizados) para ficar um bloco. Quanto aos trabalhos de expressão plástica, escolha — em família — apenas os preferidos e guarde numa pasta ou dossier.

Dê 'uma volta' ao armário

Ainda durante as férias, faça uma triagem à roupa das crianças. Veja o que serve e o que não serve para, caso necessário, ir às compras com tempo e sem pressão. Também deve 'dar uma volta' ao material de atividades desportivas. Se o tamanho estiver bom, mas com algumas marcas de uso, coloque remendos. Quando for às compras, tenha em conta o conceito de moda sustentável.

Doe o material e roupa que já não vai usar

O material (seja escolar ou de vestuário) que ainda está em condições, mas que deixa de fazer sentido utilizar porque mudou de gostos ou atividades, por exemplo, deve ser doado. Entre amigos e familiares, se não encontrar a quem doar o material poderá procurar instituições que aceitem.

Consuma de forma responsável na compra de material

Se precisar de comprar itens, pondere e reduza a lista ao máximo. Evite comprar em duplicado a lista entregue pela escola, faça compras em período calmos e opte por materiais reutilizáveis — dossiers, em vez de cadernos, e canetas ou marcadores recarregáveis. Desta forma está a contribuir não só para a redução de desperdício, mas também para a poupança no orçamento familiar.

Mude de horários uma semana antes do início das aulas

Comece a rotina horária com antecedência. Repense na mobilidade a que dá preferência, opte por uma forma mais ecológica de se deslocar. Se for de transportes públicos, atente os horários, possíveis greves e meios alternativos.



Organize o espaço de estudo

A secretária onde o seu filho estuda e faz os trabalhos de casa está abandonada há uns meses. Provavelmente cheia de tralha do ano passado e de brinquedos espalhados. Ponha ordem no espaço uns dias antes do início das aulas: brinquedos arrumados nos sítios, livros velhos guardados ou doados, livros novos e material escolar nas gavetas. A organização é amiga dos bons começos e olhar para o local de trabalho ordenado ajuda à mentalização para os tempos que se avizinham.

Planeie as refeições a preparar para levar

Comece a organizar opções para um pequeno-almoço equilibrado, snacks (encontre aqui algumas ideias sustentáveis) e, caso necessário, almoços, tendo em conta a composição ideal para um prato saudável. Procure estratégias para evitar o desperdício alimentar, faça uma lista do que necessita para a semana e vá ao supermercado, com um consumo responsável.

Converse com as crianças sobre a nova fase

Oriente as expectativas, podem estar altas ou baixas. Procure algum entusiasmo e explique a realidade deste ciclo inevitável que intercala o período de trabalho (ou escola) por um período de férias. O objectivo é manter o nível de ansiedade controlado, sem expectativas muito altas que possam ter como consequência uma grande desilusão, ou expectativas muito baixas, que desmotivem o regresso às aulas.

Espere o inesperado

Prepare, com antecedência, as opções que tem para possíveis imprevistos. Greves, dias de doenças, ou reuniões que se prolongam até depois da hora de ir buscar as crianças, entre outras possibilidades. Prepare, com antecedência, o contacto com baby-sitters, familiares ou amigos que possam assegurar estes imprevistos.

Reorganize a rotina extra-curricular

Depois da escola (e do trabalho) deve guardar algum tempo na sua agenda para trabalhos de casa e actividades extracurriculares, mas também para brincadeiras e momentos em família. O objectivo é conseguir conciliar os compromissos com programas lúdicos e ainda garantir o tempo de descanso.

Mantenha alguma tranquilidade sobretudo nesta fase inicial

Evite as correrias e tarefas de última hora, organize tudo com tempo (duas semanas antes, seria o ideal) e mantenham-se afastados de tarefas que não sejam urgentes, como visitas a familiares ou consultas de rotina. Este é um período muito agitado e de adaptação, por isso, deixe primeiro 'absorver' o novo horário e rotina.