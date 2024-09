Em dia de aniversário do município da Ponta do Sol, a presidente apresenta o estudo prévio de autoria do arquitecto Américo Olival que contempla um novo estacionamento com cinco pisos e com mais 170 espaços.

O projecto contempla ainda um túnel de acesso à marginal para possibilitar a fluidez do trânsito. Neste plano existe várias passagens pedonais para peões. Um projecto arrojado orçado em 14 milhões de euros.