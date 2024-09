Muitos veículos a circular na zona da Cancela

Ainda que, até ao momento, não haja registo de acidentes ou congestionamentos nas estradas da Madeira, nomeadamente na Via Rápida, a esta hora já se verifica muitos veículos a circular, sobretudo no Nó do Pinheiro Grande, na zona da Cancela.

De acordo com as câmaras da Vialitoral, os automobilistas deverão redobrar igualmente a atenção no Nó da Boa Nova e no Túnel dos Marmeleiros. Devem também circular com precaução no Nó de Santo António, onde, até ao momento, verifica-se muitos carros a circular.

Na Via Rápida, estas são as zonas que inspiram maiores cuidados.

Quanto à baixa citadina do Funchal, há 'pontos vermelhos' na Rua Dr. Pestana Júnior, Rua 5 de Outubro e Rua do Til.