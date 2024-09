Madeira Andebol SAD luta pelo bronze da Supertaça Ibérica

Tal como aconteceu na primeira edição da Supertaça Ibérica em andebol feminino, o Madeira Andebol SAD irá discutir o conquista da medalha de bronze.

Na edição de 2024, que está a ter lugar na Maia, as madeirenses perderam no segundo jogo das meias-finais disputado esta tarde, diante das espanholas do Super Mara Bera Bera, por 32-22 (14-11 ao intervalo) e irão agora lutar pelo terceiro lugar do pódio diante das campeãs nacionais, Benfica, numa partida a ter lugar pelas 12 horas de hoje.

Quanto ao jogo que irá decidir o novo vencedor do troféu, está marcado para as 15 horas num duelo 100% espanhol, entre Bera Bera e o BM Elche, que nas semi-finais tinha vencido o Benfica após o desempate por 7 metros.