Schmidt vai ser despedido do Benfica

O treinador do Benfica vai ser despedido, tendo o clube iniciado os procedimentos para a rescisão de contrato com Roger Schmidt.

Os maus resultados e a contestação dos adeptos que já se prolongavam da época passada, estarão na base desta rescisão que estará por detalhes.

"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa que iniciou negociações com o treinador Roger Schmidt para a cessação do contrato de trabalho desportivo com efeitos imediatos", lê-se na comunicação feita esta tarde à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O presidente da SAD benfiquista, Rui Costa, irá anunciar oficialmente a rescisão às 18h30.

O Benfica empatou ontem com o Moreirense por 1-1, depois de ter estado a perder já perto do fim da partida.