Madrid acaba com as trotinetes partilhadas na cidade em Outubro

Madrid deixará de permitir trotinetes partilhadas na cidade a partir de outubro por razões de segurança, anunciou hoje o presidente da câmara da capital espanhola, José Luiz Martínez-Almeida.

"A nossa prioridade é a integridade física e a segurança dos madrilenhos", disse o autarca, que explicou as três empresas que atualmente tinham licenças para alugar trotinetes partilhadas em Madrid não cumpriram as condições impostas pelo município para garantir a segurança dos peões, em especial, das pessoas mais idosas.

Assim, a autarquia decidiu hoje revogar as licenças que tinham sido concedidas há um ano às empresas Lime, Dott e Tier Mobility.

Com esta decisão, as trotinetes partilhadas acabarão totalmente em Madrid ao longo do mês de outubro, até porque não serão concedidas novas licenças a estas ou outras empresas, disse Martínez-Almeida, numa conferência de imprensa.

Num comunicado, a Câmara Municipal de Madrid lembrou que as licenças em vigor têm pouco mais de um ano, quando a autarquia decidiu estabelecer novas condições para as trotinetes partilhadas e reduzir o número autorizado a circular na cidade.

Na altura, passou a haver apenas três empresas com licenças e o número de trotinetes foi limitado a um máximo de 2.000 por operadora (6.000 no total), que tinham, por outro lado, de estar distribuídas por toda a área da cidade.

Passado um ano, a autarquia concluiu que as empresas não cumpriram o estabelecido nos novos contratos, além de terem dificultado as inspeções por parte da câmara.

"Entre os incumprimentos está a não prestação de serviço a toda a cidade, a falta de cobertura dos seguros e a ausência de tecnologia que impeça a circulação e o estacionamentos dos veículos em zonas proibidas", explicou a autarquia da cidade, onde vivem cerca de 3,28 milhões de pessoas.

O município "não voltará a conceder novas autorizações para este serviço, já que se comprovou que o mercado não pode atender às necessidades estabelecidas pela Câmara para garantir a máxima segurança dos cidadãos", lê-se no mesmo comunicado.

Segundo a autarquia, as trotinetes particulares continuarão a poder circular em Madrid.