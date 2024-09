Todos os caminhos vão dar ao Arraial do Bom Jesus

Depois da noite de arraial, a festa continua hoje em Ponta Delgada, naquela que é tida como uma das maiores da ilha da Madeira e que leva, tal como ontem, milhares de pessoas no dia de hoje com a parte solene, com missa, mas também a música a e diversão.

Multidão reunida em festa na Ponta Delgada Hoje é dia de festa rija na freguesia de Ponta Delgada, com a realização do arraial dedicado ao Bom Jesus.

O Arraial do Senhor Bom Jesus de Ponta Delgada, na Madeira, é forte nestes dois dias e, hoje, até o presidente do Governo Regional vai lá estar. Miguel Albuquerque participa na missa e procissão pelas 15h30.

Em termos de animação, além de muita música popular, pelas 19h00, conte com a actuação de Vitor Sousa.

Outros assuntos em agenda

Hoje há outras, poucas, é certo, iniciativas em agenda.

Pelas 11h00, o Marítimo joga em Portimão contra o Portimonense, em jogo da 4.ª jornada da II Liga, que o treinador Fábio Pereira garante: "Vamos trabalhar para ganhar o jogo". Ao jogo devem comparecer maritimistas que têm sido incansáveis nas deslocações fora da Madeira.

14h30 - 18h00 O Moto Cross terá a 4.ª ronda do Campeonato Regional, com as corridas na pista da Fajã da Ovelha, na Calheta, a decorrerem entre as 14h30 e as 17h30, sendo que a entrega de prémios ocorre pelas 18h00.

15h30 O CD Nacional recebe o SC Farense em jogo da 4.ª jornada da I Liga, no Estádio da Madeira, um jogo para o qual todos os nacionalistas estão convocados.

18h00 - O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, fará uma visita este domingo, à Expo Porto Santo 2024.

Foto DR/AICT-Porto Santo

Efemérides

Estes são os principais acontecimentos verificados na história no dia 1 de Setembro, este que é o Dia Nacional das Bandas Filarmónicas, Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação e Dia Europeu da Cultura Judaica:

1784 - Inicia-se a primeira extração da Lotaria Nacional, que se prolonga durante 34 dias.

1809 - Saem em Lisboa os primeiros números dos jornais Novo Diário de Lisboa, Journal de Lisboa, ou Folha Diária, Mappa Político e o Mensageiro.

1823 - Simón Bolívar chega a Lima e assume a autoridade político-militar.

1889 - Morre, com 86 anos, Costa Cabral, marquês de Tomar, antigo ministro de D. Maria II.

1904 - Fundação do Estado do Líbano.

1914 - São Petersburgo, na Rússia, passa a denominar-se Petrogrado.

1923 - Sismo no Japão afeta as cidades de Tóquio e Yokohama, causando a morte a mais de 150 mil pessoas.

1939 - Começa a II Guerra Mundial. As forças nazis de Adolf Hitler invadem a Polónia.

1942 - II Guerra Mundial. A Justiça federal da Califórnia decreta a detenção, em campos, de imigrantes japoneses e dos descendentes, nascidos nos Estados Unidos.

1969 - Muammar Khadafi dirige golpe militar na Líbia, depõe a monarquia de Idris e ascende ao poder.

1972 - O líder rebelde uruguaio e fundador do movimento esquerdista Frente de Libertação Nacional Tupamaro (1963), Raúl Sendic, é capturado.

1973 - Guerra Colonial. Pela primeira vez, o presidente do Governo, Marcelo Caetano, admite que foram "cometidos excessos" na localidade de Chawola, Moçambique.

1975 - São nacionalizados os Estaleiros Navais de Viana do Castelo, S. A. R. L., pelo Decreto-Lei n.º 478/75.

- O Metro de Lisboa inicia a exploração com composições de quatro carruagens cada.

1981 - Morre, aos 76 anos, o alemão Albert Speer, foi o arquiteto chefe de Adolf Hitler (1933-1945) e ministro do Armamento e Produção de Guerra do regime nazi (1942-1945).

1983 - Guerra fria. Um Boeing 747 das linhas aéreas sul-coreanas é abatido por um avião de combate da União Soviética (URSS) ao entrar no espaço aéreo soviético. Morrem 269 pessoas.

Foto mike hoffmann/wikimedia

1985 - São descobertos os primeiros destroços do navio de passageiros de luxo britânico Titanic. A popa do navio é a primeira metade a ser encontrada.

1988 - Morre, aos 77 anos, Luís Walter Alvarez, físico norte-americano, Prémio Nobel da Física em 1968, membro do grupo de investigação que construiu a primeira bomba atómica.

1999 - Milícias pró-integracionistas atacam Timor-Leste, dois dias após o referendo para a independência. Realizado a 30 de agosto, o referendo teve como resultado uma maioria clara (78,5%) a favor da independência.

2003 - Morre, com 101 anos, advogado e político espanhol Ramón Serrano Súñer, ministro durante o regime de Francisco Franco (1892-1975).

2004 - Um comando checheno toma de assalto uma escola na cidade de Beslan, na Ossétia do Norte, república federada do Cáucaso Norte, vizinha da Chechénia, fazendo reféns cerca de um milhar de pessoas, entre elas perto de 300 crianças. O sequestro é reivindicado por Chamil Bassaiev, chefe separatista radical.

2006 - O jornal semanário O Independente publica a última edição, 18 anos após o lançamento.

2008 - A Ossétia do Sul, uma região separatista da Geórgia, torna-se independente, com o apoio de tropas russas.

2009 - Morre, com 85 anos, Maria Clara, uma das primeiras estrelas da rádio portuguesa, locutora, atriz e intérprete de êxitos como "Figueira da Foz", "Marcha do Centenário" ou "Zé aperta o laço", mãe do psicanalista Júlio Machado Vaz.

2013 - Morre, com 80 anos, o húngaro Pál Csernai, antigo treinador de futebol do Benfica.

2016 - Morre, com 66 anos, Moisés Kafala, popular cantor angolano, desempenhava o cargo de diretor da cultura na província do Bengo, em Angola.

2018 - O Tribunal Superior Eleitoral do Brasil rejeita, por seis votos a um, o pedido de candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva às presidenciais de outubro.

2020 - Morre, com 69 anos, Edouard Karemera, ex-ministro do Ruanda, condenado pelo genocídio de 1994 perpetrado contra a minoria tutsi.

- Morre, aos 64 anos, Maria Eduarda Azevedo, jurista, professora, secretária de Estado da Justiça no XII Governo Constitucional (1991-1995) liderado por Aníbal Cavaco Silva e deputada à Assembleia da República (1995-2005).

2021 - Morre, com 72 anos, Adalberto Álvarez, músico cubano, conhecido como "El Caballero del Son", considerado um dos símbolos da música popular da ilha caribenha.

2022 - O nadador Diogo Ribeiro conquista a medalha de ouro nos 100 metros mariposa dos Mundiais de juniores de natação, que decorrem em Lima, no Peru.

Foto Arquivo/TIAGO PETINGA/LUSA

Este é o ducentésimo quadragésimo quinto dia do ano. Faltam 121 dias para o termo de 2024.

Pensamento do dia