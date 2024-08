Grupo Sousa volta a estabelecer parceria com a Expo Porto Santo

Foi, na tarde desta sexta-feira, assinado um novo protocolo de cooperação entre a AICTPS – Associação de Indústria, Comércio e Turismo do Porto Santo, entidade que promove a Expo Porto Santo que hoje inicia, e o Grupo Sousa, detentora da Porto Santo Line, que efectua a ligação marítima entre a Madeira e o Porto Santo.

Em declarações ao DIÁRIO, o administrador executivo do Grupo Sousa, deixava a garantia de que o grupo “apoiará sempre tudo o que seja necessário para o desenvolvimento económico-social do Porto Santo”. Carlos Perdigão Santos vinca que “o Grupo Sousa, através da Porto Santo Line, apoia todas as actividades de relevo no Porto Santo”, no caso a Expo Porto Santo. “Já estivemos presentes no passado, estamos este ano e esperamos continuar no futuro”, conclui.