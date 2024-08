Ultimam-se pormenores para 'Expo Porto Santo' deste ano

A dois dias da abertura da 'Expo Porto Santo, que tem lugar de 30 de Agosto até 8 de Setembro, no Pavilhão Multiusos, está praticamente tudo a postos.

José António Castro disse ao DIÁRIO que “está tudo a decorrer como nós tínhamos previsto". O presidente da Assembleia Geral da Associação de Indústria, Comércio, e Turismo do Porto Santo (AICTPS) acrescenta que "só faltam chegar alguns expositores esta quarta-feira; na quinta-feira avançamos para as limpezas gerais; para na sexta-feira estar tudo operacional para a abertura e a visita do presidente do Governo Regional, às 17h30".

O responsável pela organização do certame reforça que, dada a experiência acumulada, houve o cuidado de antecipar a chegada dos expositores e das respectivas cargas, confiando, por isso, numa "abertura sem problemas".

José António Castro perspectiva uma feira ao agrado dos porto-santenses, "como gostam e merecem", esperando, por isso, que tudo decorra como previsto, "com inteligência e aliado à lógica". "Tendo em conta de que a ilha do Porto Santo é pequena, tem uma demografia pequena, de ano para ano temos de repensar a qualidade dos expositores e a sua área de negócio", sustenta.

A 'Expo Porto Santo' é encarada como "uma plataforma de negócios que tem em conta os residentes no Porto Santo e todos aqueles que nos visitam”, apontou o organizador, salientando a aposta nacional e até mesmo internacional, com empresas da Suíça ou da África do Sul, e grandes empresas como a Decathlon ou a Binter.