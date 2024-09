Ensino "Montessori' no Funchal como "complemento do ensino tradicional"

A abertura das instalações do Instituto Montessori da Madeira ocorre porque "havia a necessidade de trazermos algum complemento ao ensino tradicional que existe na ilha".

Dado revelado pela directora executiva, Dália Pires Gouveia.

Na cerimónia de abertura, que conta com as presençasdos presidentes do Governo, Miguel Albuquerque, e da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, a responsável pela instituição justificou a pretensão decomplementar o ensino tradicional "de forma a enriquecer as aprendizagens dos alunos".

Para esse propósito o Instituto contará com as valências de Academia (apoio diário ao estudo), Clínica (pediatria e terapias), Clube (actividades artísticas e desportivas) e Centro de Formação. Em suma “a família será acolhida como um todo, tendo o foco nos mais novos".