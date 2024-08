Funchal acolhe jovens para explorar a transformação digital

Cerca de 20 jovens dos 14 aos 18 anos tiveram a oportunidade de conhecer "em primeira mão o futuro digital impulsionado pela Câmara Municipal" do Funchal, informa hoje a autarquia, dando conta que através do programa Erasmus+ e tendo em conta que "as novas tecnologias estão a transformar a prestação de serviços públicos, simplificando processos e promovendo a participação cívica no Município", participaram na actividade realizada, ontem, no CIGMA - Centro Integrado de Gestão Municipal Autónoma.

"A visita incluiu uma passagem pelo centro de operações, onde os participantes puderam explorar as ferramentas tecnológicas utilizadas no dia a dia para a gestão da cidade, desde o monitoramento de serviços essenciais, tais como gestão de recursos urbanos e tráfego, ocorrências na cidade, até à promoção da interação entre os cidadãos e os serviços municipais digitais", explica a nota da CMF. O CIGMA, recorda, "integra também o 'contact center' do Município, a funcionar todos os dias da semana e num horário alargado (08h-22h), conjugando este serviço com a gestão de todas as plataformas digitais – CMFOnline, Funchal Alerta, Infomobilidade, etc.".

Aliás, salienta, actualmente, "cerca de 80% de todas as interacções diárias dos funchalenses com a autarquia passam por esta estrutura, sendo hoje possível a qualquer munícipe tratar dos mais diversos assuntos mesmo ao fim de semana e em horários que vão muito além do que é habitual nas autarquias do País".

A actividade na qual participaram os jovens foi "organizada em colaboração com a Associação My Madeira Island e a Divisão de Educação da autarquia", iniciativa que, fazendo parte do projeto Erasmus+ 'Digital Involvement of Youth - DIY', "visa capacitar os jovens a se tornarem cidadãos digitais activos e responsáveis, abordando temas cruciais como cibersegurança, literacia digital, participação online e os desafios da democracia moderna".

Colaborador da associação, André Santos, é citado, referindo que "através desta actividade, os jovens tiveram uma experiência prática e educativa sobre como as tecnologias podem não só melhorar a eficiência dos serviços públicos, mas também facilitar a participação activa dos cidadãos no desenvolvimento da nossa cidade".

Realce o facto de a Associação My Madeira Island dedicar-se "ao desenvolvimento social, económico e cultural da Ilha da Madeira, estando responsável pela implementação deste projecto. Com foco na juventude, a associação promove eventos e acções que visam criar oportunidades de aprendizagem e envolvimento tanto a nível local como internacional".

A próxima actividade do projecto será realizada no dia 7 de Setembro, através de "uma conferência sobre o domínio das ferramentas da era digital", alicia a CMF.

Se estiver interessado em saber mais sobre o projecto e as próximas actividades, pode consultar as redes sociais da Associação, desde o site, ao Instagram e ao Facebook.