Greve sem grande impacto no Aeroporto da Madeira

A greve dos trabalhadores da empresa de 'handling' Menzies - antiga Groundforce - está a provocar ligeiros constrangimentos no Aeroporto da Madeira, sobretudo atrasos nas partidas. Não há, para já, qualquer cancelamento relacionado com esta paralisação em Santa Cruz.

Até ao momento, a greve de dois dias convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes de Portugal - que se iniciou às 00h00 deste sábado e só termina este domingo – terá afectado o horário de partida de três aviões no Aeroporto da Madeira.

Desde logo a primeira ligação do dia, com destino a Lisboa. O voo da TAP, que deveria ter levantado às 4h10, apenas descolou às 4h36. Um atraso de 26 minutos em relação ao programado e que é paradigmático noutras situações verificadas ao longo desta manhã de tráfego aéreo na pista de Santa Catarina, sobretudo nas companhias que têm delegado o serviço de ‘handling’ à empresa que se encontra em greve – casos específicos da TAP e SATA.

O mais longo tempo de espera, até ao momento, foi de 37 minutos, tendo afectado directamente uma ligação da TAP, com destino ao Aeroporto de Lisboa. Situação que está relacionada com a chegada tardia deste mesmo avião, quando aterrou em Santa Cruz, num voo proveniente da capital portuguesa.

Menos demorado foi o voo de ligação entre Santa Cruz e Ponta Delgada. Foram 24 minutos de espera a mais para os passageiros que seguiram para os Açores a bordo de um voo operado pela Azores Airlines – subsidiária do grupo SATA.

VOO HORA PREVISTA HORA PARTIDA TP1696 (TAP) 4h10 4h36 TP1688 (TAP) 12h50 13h27 S4163 (AZORES AIRLINES) 13h30 13h54

Há ainda outros atrasos que se verificaram, ao longo da manhã, no Aeroporto da Madeira, mas em nada relacionados com a greve da Menzies, uma vez que os serviços de ‘handling’ de companhias como easyJet, Transavia ou do avião-cargueiro são da responsabilidade de outra empresa, neste caso a Portway.

Aliás, nesse contexto verificam-se igualmente atrasos superiores a 20 minutos nos casos de voos operados pela easyJet com destino ao Porto e Lisboa ou, inclusive, a viagem de ligação para Amesterdão, da Transavia.

Únicos voos cancelados estão associados às ligações inter-ilhas entre Madeira e Porto Santo, mas sem qualquer relação com a greve. Foto Miguel Espada/ASPRESS

Outro grande atraso verificado, na ordem dos 40 minutos, está directamente relacionado com o avião cargueiro – que deveria ter seguido para Lisboa às 11h00. Demora na operação logística de descarregamento e carregamento do avião da Swiftair que aterrou em Santa Cruz pelas 9h20.

Nos serviços mínimos decretados pelo Tribunal Arbitral, a Menzies deverá assegurar “uma prestação de trabalho que garanta a primeira aterragem e descolagem na rota entre o Continente e a Madeira, além de dever ser mantida a prestação de trabalho inerente à primeira aterragem e descolagem do voo entre as ilhas, mais especificamente, entre a Madeira e o Porto Santo”.

Binter cancela viagem para o Porto Santo O voo da Binter proveniente de Canárias, que tinha chegada ao Porto Santo pelas 8h55 deste sábado, foi cancelado.

Como já mencionado, não existe, para já, qualquer cancelamento relacionado com esta paralisação, embora os únicos voos cancelados estejam associados, precisamente, às ligações inter-ilhas entre Madeira e Porto Santo.

Por motivos meramente operacionais, que estarão relacionados com a tripulação de voo, foram canceladas as viagens matinais planeadas para este sábado entre as duas ilhas do arquipélago – os voos para o Porto Santo (7h30) e de regresso à Madeira (8h55) chegaram a ser reagendado para a tarde deste sábado, mas já foram definitivamente cancelados.

Este constrangimento operacional também provocou um significativo atraso na partida do avião da Binter em direcção a Fuerteventura. A aeronave deveria ter seguido viagem pelas 9h40 e só descolou às 11h35. A título de curiosidade, a Binter Canárias está na lista de clientes da 'Menzies'.