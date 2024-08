Autarquia promove marca 'Machico Madeira Trail Capital' em França

A Câmara Municipal de Machico, em parceria com a Associação de Atletismo da Madeira, encontra-se presente na Feira Internacional de Trail Running -UTMB, que está a decorrer em Chamonix (França), para promover a marca 'Machico Madeira Trail Capital'.

"Esta participação tem como grande objectivo promover Machico enquanto capital do trail da Madeira, bem como as provas que têm como palco as montanhas do concelho, de onde se destaca o Ultra Madeira, bem como a divulgação daquele que é o maior circuito de treino de Trail Running da ilha e do país e que percorre todas as freguesias do município", destaca a organização em comunicado de imprensa.

Esta campanha promocional, complementada por um conjunto de prospectos informativos, visa assim "reforçar a aposta que a autarquia faz quanto à promoção turística e desportiva do concelho além-fronteiras".

O Município encontra-se representado na feira pelo presidente da Câmara Municipal, Ricardo Franco, pelo dirigente da Divisão de Desporto, Duarte Rodrigues e ainda pelo atleta de trail madeirense, Luís Fernandes. A Associação de Atletismo da Madeira está representada pelo seu presidente, Egídio Olim e pela colaboradora Aléxia Marcus.