IL-Madeira acusa CDS de bipolaridade

A Iniciativa Liberal (IL) - Madeira retoma a actividade política regional, "após os terríveis incêndios que nos afectaram", para criticar "a multiplicação de declarações públicas com que temos sido presenteados por parte de José Manuel Rodrigues e a forma como o líder do CDS-Madeira mistura situação com oposição", escreve o partido, numa nota assinada pelo seu coordenador regional, Gonçalo Camelo, acusando os centristas, em particular o seu líder regional, de "bipolaridade".

"Se algum benefício é possível extrair da calamidade que colocou todos os madeirenses em sobressalto, é a impossibilidade prática da posição do CDS ser, em simultâneo, coligação e oposição - a bem da honorabilidade, respeitabilidade e ética públicas da política com que os madeirenses contam, não pode o Sr. Rodrigues, enquanto Presidente da Assembleia Legislativa Regional, representar num momento todos nós em posições institucionais de solidariedade pública com o Governo Regional para, no momento seguinte, o Sr. Rodrigues atravessar os Passos Perdidos, desligar o wi-fi que lhe dá acesso directo a todos os departamentos governamentais e, na mesma Assembleia Legislativa Regional mas com outro chapéu, criticar uma entidade pública (a Águas e Resíduos da Madeira neste caso particular) como se a performance da mesma não resultasse do apoio político que recebe do partido que personifica", aponta.

Para a IL-Madeira, importa reafirmar "o seu empenho na construção de uma alternativa liberal para as nossas ilhas e no esclarecimento das responsabilidades sobre o incêndio que devastou parte das nossas serras, mas sempre tendo como foco absoluto e sem qualquer amarra o interesse geral da nossa comunidade e das próximas gerações ao invés da defesa de posições oportunistas de curtíssimo prazo", diz Gonçalo Camelo.