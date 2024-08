FC Porto testa Manchester United e reencontra Lazio de memória gloriosa

O Manchester United e a Lazio, derrotada na caminhada triunfal de 2002/03, são os principais adversários do FC Porto na fase regular da remodelada Liga Europa de futebol, cujo sorteio foi hoje realizado no Mónaco.

A receção aos ingleses e a visita aos italianos encimam o calendário dos 'dragões', que também serão anfitriões dos gregos do Olympiacos, vencedores da edição 2023/24 da Liga Conferência, dos dinamarqueses do Midtjylland e dos alemães do Hoffenheim, defrontando fora os israelitas do Maccabi Telavive, na Hungria, devido ao conflito em Gaza, os noruegueses do Bodo/Glimt e os belgas do Anderlecht.

Recordista de campeonatos domésticos (20) e vencedor da Liga Europa em 2016/17, sob orientação do ex-treinador 'azul e branco' José Mourinho, o Manchester United surge na segunda prova continental de clubes desta temporada devido à conquista da Taça de Inglaterra frente ao tetracampeão inglês Manchester City (2-1), após ter sido oitavo na Premier League, na pior classificação desde 1989/90.

Os internacionais portugueses Diogo Dalot, formado no Dragão, e Bruno Fernandes são habituais titulares da equipa orientada há três épocas pelo neerlandês Erik ten Hag, que tem ainda Victor Lindelöf e Casemiro, antigos jogadores de Benfica e FC Porto, respetivamente, e deverá contratar o ex-sportinguista Manuel Ugarte ao tricampeão francês Paris Saint-Germain, após já ter investido 164,5 milhões de euros (ME) em Noussair Mazraoui, Matthijs de Ligt, Leny Yoro e Joshua Zirkzee.

Com três vitórias, três empates e duas derrotas no histórico de confrontos perante o FC Porto, que nunca defrontou na Liga Europa em oito jogos nas competições da UEFA, o Manchester United teve um arranque titubeante em 2024/25, ao perder a Supertaça inglesa frente ao Manchester City no desempate por grandes penalidades (7-6, após 1-1 no final do tempo regulamentar), seguindo na 10.ª posição da Premier League, com três pontos, em duas jornadas.

A Lazio está a mostrar igual rendimento na Liga italiana sob comando de Marco Baroni, recrutado ao Hellas Verona como substituto do croata Igor Tudor, numa época em que perdeu os influentes Ciro Immobile, Luis Alberto e Felipe Anderson, com passagem pelos 'dragões', e recebeu Nuno Tavares por empréstimo do Arsenal.

O histórico de duelos com o FC Porto remonta à segunda prova continental e resultou em eliminações nos oitavos de final da edição 2021/22 (derrota por 2-1 fora e empate 2-2 em casa) e nas meias-finais da então denominada Taça UEFA em 2002/03 - conquistada pelos 'azuis e brancos' frente aos escoceses do Celtic, em Sevilha -, quando vacilaram com uma histórica 'serenata à chuva' no antigo Estádio das Antas (4-1), antes do 'nulo' na segunda mão em Itália.

Depois de três vitórias, um empate e quatro derrotas na Liga dos Campeões, o Olympiacos vai encarar pela primeira vez o FC Porto na Liga Europa, no regresso ao Dragão do defesa-central angolano David Carmo, recentemente transferido para o Nottingham Forest, que o emprestou ao clube no qual conquistou a Liga Conferência.

Costinha deixou o Rio Ave e juntou-se aos portugueses Rúben Vezo, Chiquinho e Gelson Martins no recordista de títulos grego (47), que partilha a liderança do campeonato com o PAOK Salónica e viu André Horta regressar ao Sporting de Braga e João Carvalho a ser contratado em definitivo pelo Estoril Praia.

Clube mais laureado da Bélgica (34 cetros), o Anderlecht, do ex-benfiquista Jan Vertonghen e anteriormente capitaneado pelo agora sportinguista Zeno Debast, também divide o comando da Liga local com o Westerlo e já fez oito jogos com os 'dragões' - que afastou na segunda ronda da Taça UEFA em 1982/83 (4-0 em Bruxelas e 2-3 nas Antas) -, num total de quatro vitórias, um empate e três derrotas, ao contrário do Midtjylland, do Bodo/Glimt e do Hoffenheim.

O detentor do cetro norueguês, que falhou há dias o acesso à fase regular da 'Champions', tal como os dinamarqueses, e o sétimo colocado do último campeonato alemão, com David Jurásek emprestado pelo Benfica, são dois dos cinco adversários repetidos pelos 'dragões' e pelo Sporting de Braga, os dois finalistas da Liga Europa em 2010/11, a par da Lazio, do Olympiacos e do campeão israelita Maccabi Telavive, derrotado em dose dupla na UEFA pelo vencedor da Taça de Portugal.