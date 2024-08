PCP quer soluções para problemas motivados pelos incêndios

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebeu em audiência, ao início da tarde desta quarta-feira, a delegação do PCP.

Edgar Silva, responsável pela CDU, afirmou que “este momento está marcado pela catástrofe dos incêndios".

Estamos num momento que requer sentido de responsabilidade e de propostas e iniciativas positivas". Edgar Silva

Edgar Silva garantiu ainda que “foram apresentadas 15 propostas concretas que apontam para respostas que são importantes para acolher as populações, para a reconstrução e reconstituição do habitat natural do ponto de vista ambiental e para o reforço de meios para o futuro na linha da prevenção, meios que são necessários salvaguardar, tal como o fundo de meios financeiros a que a Região pode aceder, nomeadamente o fundo de solidariedade da União Europeia.”

A audiência teve o propósito de apresentar propostas para os problemas mais prementes da Região.