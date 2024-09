Preparador físico Ricardo Henriques orientou treino do Marítimo no regresso ao trabalho

Confirmada a saida de Fábio Pereira - a oficialização da saida será feita hoje pela SAD - o plantel do Marítimo regressou esta manhã ao treino com uma sessão desenvolvida no estádio do clube, nos Barreiros.

Foi Ricardo Henriques, o preparador físico e fisiologista da equipa técnica agora de saida, quem orientou o treino, o que continuará a acontecer enquanto o Marítimo não encontrar um sucessor de Fábio Pereira. No treino esteve ainda Ricardo Chíxaro, outro dos elementos da equipa técnica que, para já, se mantém na estrutura.

Refira-se que com Fábio Pereira, deixam o Marítimo o adjunto Hélder Sousa e o treinador de guarda-redes Pedro Ferrer, que já não estiveram no treino desta manhã.