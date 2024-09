O Instituto Português do mar e da Atmosfera (IPMA) registou esta madrugada, cerca das 5h04, um sismo calculado numa magnitude de 2.8 na escala de Richter a nordeste do Porto Santo.

'Sentido' pelos sismógrafos a 11 km de profundidade, o abalo não terá sido notado em terra, dada a grande distância, basicamente a meio do mar, entre os bancos do Dragão, do Leão e do Unicórnio, conforme se vê na foto.