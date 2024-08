Cidadãos pela Cibersegurança criticam 'silêncio' do IPMA face ao sismo

O sismo de 5.3 sentido em Portugal esta madrugada "expõe fragilidades do site do IPMA", afirma a Iniciativa Cidadãos pela Cibersegurança, apelando que "é urgente melhorar a sua resiliência".

Num comunicado emitido pela CpC esta manhã, lembram que "hoje, 26 de Agosto de 2024, pelas 05h11, foi sentido em Portugal um abalo sísmico de magnitude 5.3. Um sismo desta escala pode causar danos moderados a construções mal estruturadas, incluindo fissuras e quedas de objectos. Embora raramente cause colapsos, pode gerar pânico, interrupções nos serviços e deslizamentos de terra em áreas montanhosas".

Sismo de 5.3 sentido em todo o Continente O epicentro foi registado ao largo de Sines e sentido de Norte a Sul

Ora, "numa ocorrência deste tipo seria de esperar que o site do IPMA fosse a principal, mais fiável e segura fonte de informação". Mas, "infelizmente não foi. Embora o sismo tivesse ocorrido de madrugada e muitos portugueses não tivessem despertado, o site do IPMA esteve em baixo entre as 05h11 e, pelo menos até às 05h40/05h55. Ao mesmo tempo o site da Google mostrava o alerta, a vermelho, para a ocorrência sísmica (mas para 5.9 quando se tratou de um abalo de 5.3)", realça.

Foto IPMA

Após este sismo, agora reportado pelo IPMA, já ocorreram mais três réplicas, um primeiro às 5h47, com magnitude 1.2 e a 20 km de profundidade, outro às 6h40 com intensidade 1.1 e profundidade de 17 km e ainda outro às 7h14 com intensidade 0.9 e profundidade de 25 km, todos na mesma área do primeiro abalo.

Madeirense relata como sentiu o sismo Abalo de 5.3 na escala de Richter foi sentido esta madrugada em todo o Continente

Saliente-se que o alerta do IPMA em formato de email só chegou às redações (no caso do DIÁRIO) às 5h50, basicamente 40 minutos depois do abalo.