Bom dia. Trânsito relativamente calmo em praticamente toda a Via Rápida, nesta altura com uma excepção, a saída Este do Funchal, mais precisamente o túnel do Pinheiro Grande, no sentido Ribeira Brava - Machico.

Foto Google Maps

Poderá tratar-se de uma avaria de algum veículo e, sendo assim, é possível que não deva demorar muito tempo a descongestionar.