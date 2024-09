Adeptos do Marítimo pedem demissão de Fábio Pereira

Fábio Pereira está a ser fortemente criticado e pressionado pelos adeptos do Marítimo a abandonar o cargo de treinador do conjunto insular - comentários de reprovação total ao trabalho do técnico madeirense que se estendem, inclusive, à própria direcção do clube liderada por Carlos André Gomes.

Logo após a goleada sofrida, este domingo, diante o Portimonense, por 5-1, os sócios e simpatizantes do clube verde-rubro invadiram as redes sociais do clube para exigir a demissão do timoneiro de 45 anos. E as palavras que reservou para a 'flash interview' da SPORT TV, no final da partida, não acalmaram os ânimos.

Apresentado no início de Dezembro de 2023, para substituir Manuel Tulipa no banco dos verde-rubros, Fábio Pereira liderou a equipa técnica, até ao momento, em 26 jogos. Imagem SPORT TV

Um jogo que não é para esquecer. É para lembrar todos os dias e é um jogo que serve também para pedirmos desculpas aos nossos adeptos. É um resultado extremamente pesado e é um resultado que traduz a falta de atitude e falta de humildade que tivemos hoje no jogo e isso não pode voltar a acontecer nos jogadores que vestem a camisola do Marítimo. Fábio Pereira

As múltiplas reacções às palavras de Fábio Pereira na zona de entrevistas rápidas não demoraram a servir como arma de arremesso. "As únicas palavras que deviam ter sido saído da boca desse senhor na 'flash interview' era que colocava o lugar à disposição", pode ler-se num dos mais de 300 comentários. "O treinador culpa os jogadores?! Então quem os treina?! Não tem responsabilidade?! Quem escolheu estes jogadores?!", escreveu outro adepto.

"Nunca, mas mesmo nunca imaginei tamanha humilhação na II Liga. Fábio Pereira culpou os jogadores, mas atenção, este plantel foi formado por ele. A desculpa da época passada que o plantel não tinha sido formado por ele já não serve", defendeu, por sua vez, outro seguidor.

Com o evidente receio de que o destino do Marítimo seja idêntico ao do União da Madeira - que caminhou para a sua extinção - os adeptos verde-rubros não perdoam muitas das escolhas técnicas e tácticas de Fábio Pereira, que se mostrou "incapaz de lutar pela subida". Aliás, com o plantel que tem à sua disposição muitos dos sócios entendem que o clube deveria estar a lutar pelo primeiro lugar da II Liga. "Vergonha" é mesmo a palavra mais repetida nas caixas de comentários das redes sociais.

No caso do presidente, que não é imune às críticas, há quem suplique pelo regresso de Carlos Pereira. O dirigente, a contas com um processo disciplinar, é apelidado de "amador" e muitos até recorrem à ironia na hora de desafiar Carlos André Gomes a avançar para o despedimento de Fábio Pereira. "Será que nós, sócios maritimistas, podemos pedir a demissão do treinador, ou arriscamo-nos a sermos agredidos pelo presidente?", escreve um dos internautas.

Ver Galeria Alguns dos comentários que se podem ler nas redes sociais do clube madeirense.

Numa fase em que as ligas profissionais vão agora conhecer uma pausa de duas semanas devido aos compromissos das selecções nacionais, a grande franja maritimista defende que a mudança no comando técnico deve ser efectivada nas próximas horas.

Nomes como Paulo Alves, Sérgio Vieira ou Ivo Vieira são as principais recomendações dos próprios sócios e simpatizantes para substituir, de imediato, o actual treinador.

Marítimo goleado em Portimão O Marítimo perdeu hoje, por 5-1, em casa do Portimonense, em jogo alusivo à 4.ª jornada da II Liga.

