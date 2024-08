Marítimo oficializa Danilovic

O Marítimo oficializou a contratação de Vladan Danilovic, que será jogador do Marítimo nas próximas três temporadas. O jogador bósnio, 25 anos, em declarações prestadas às redes sociais do clube, mostrou a sua felicidade por “estar aqui neste grande clube”,“ sublinhado ser “para mim é uma honra trabalhar com Danny , uma lenda do futebol português”, sublinhando depois que “também aceitei este desafio pelo projecto que a direcção me apresentou”.

O mais recente reforço maritimista aposta na sua experiência para ajudar o Marítimo a atingir o seu objectivo: “Já estou nesta Liga há alguns anos e acho que posso ajudar o Marítimo. Estou pronto para ganhar jogos e só juntos podemos realizar os nossos objectivos”, sustenta.