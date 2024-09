Jovem de 18 anos sem carta de condução envolvido no atropelamento com fuga

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP) Madeira revela que, no dia 31 de Agosto, pelas 19h15, foi accionada para a Rua Saint Helier-Funchal a brigada de acidentes da Esquadra de Trânsito do Funchal, em virtude de ter ocorrido naquele local um acidente de viação – atropelamento – envolvendo um peão do sexo masculino e uma viatura ligeira de passageiros, a qual após o acidente colocou-se em fuga.

"Após recolha da prova material e testemunhal existente no local, foram iniciadas diligências policiais através da brigada de investigação de acidentes rodoviários para identificar o veículo em fuga e o seu condutor, sendo que os testemunhos inicialmente recolhidos sinalizavam um automóvel ligeiro de passageiros (cabriolet), de marca FIAT, modelo PUNTO, de cor vermelha", revela a PSP através de uma nota de imprensa.

Pelas 13h47 do dia 1 de Setembro, foi possível conjugar as denúncias recolhidas via Central 112 com as provas já existentes e localizar o veículo interveniente no acidente estacionado na zona dos Piornais – Funchal, o qual correspondia com a descrição das testemunhas e apresentava vestígios biológicos compatíveis com a ocorrência, tendo sido accionada para a sua recolha a Secção de Polícia Técnica e Forense da PSP". PSP

"Através da matrícula da viatura a Esquadra de Trânsito do Funchal localizou o seu anterior proprietário, o qual indicou de imediato o seu actual condutor, vindo o mesmo a ser identificado como sendo um cidadão do sexo masculino, com a idade de 18 anos, o qual admitiu a sua participação e consequente fuga do acidente pelo facto de não possuir habilitação legal para o exercício da condução", acrescenta a mesma nota.

Em virtude da não existência de flagrante delito, "o cidadão foi constituído arguido em processo penal, sendo que todo o expediente e prova recolhida foram encaminhados para os serviços do Ministério Público do Tribunal Judicial da Comarca do Funchal".

O Comando Regional da PSP Madeira agradece a todos os cidadãos que colaboraram no sentido de identificar os intervenientes neste acidente e que contribuíram de forma significativa para a sua resolução". PSP