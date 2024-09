Fábio Pereira promove duas alterações frente ao Portimonense

Igor Julião e Martim Tavares são as novidades no 'onze' que o Marítimo apresenta, esta manhã, em Portimão, em jogo alusivo à 4.ª jornada da II Liga.

Após o empate caseiro diante o Desportivo de Chaves, o técnico dos verde-rubros, Fábio Pereira, promove duas alterações, acabando por relegar para o banco de suplentes Tomás Domingos e André Rodrigues.

O Marítimo alinhará com o seguinte onze: Gonçalo Tabuaço; Igor Julião, Roman, Rodrigo Borges e China; Fransérgio, Francisco França, Carlos Daniel e Euller; Patrick e Martim Tavares.

No banco de suplentes, além do reforço Danilovic, o treinador do Marítimo conta com Samu, Junior Almeida, Pedrinho, Pedro Empis, Chico Aguiar, João Tavares, Tomás Domingos e André Rodrigues.

Do lado do Portimonense, Ricardo Pessoa aposta numa nova abordagem táctica e promove várias mexidas: Kosuke; Relvas, Kelechi John e Jefferson; Nuno Campos, Varela, Diaby, Geovane e Paulo Vítor; Chico Banza e Elijah.

O desafio tem apito inicial agendado para as 11h00 e a equipa de arbitragem é chefiada por João Pinheiro.