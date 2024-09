Benfica goleia Gil Vicente e ocupa 2.º lugar provisoriamente

O Benfica venceu esta noite o Gil Vicente no estádio da Luz por 5-1, numa goleada que até começou com a equipa visitante a fazer o primeiro golo. Com esta vitória o Benfica sobe ao segundo lugar da I Liga, com menos cinco pontos que o Sporting, líder e invicto à 7.ª jornada, ultrapassando ainda o Porto (15) que só joga no domingo.

Félix Correia aos 8 minutos adiantou a equipa minhota no jogo, mas respostas de Otamendi, aos 17 e Arkturkoglu aos 25 deram a volta ao marcador, que viria a ser avolumado já na recta final da partida, com golos de Amdouni aos 78, Florentino Luís aos 90 e Rollheiser aos 94.

O clube encarnado soma agora 16 pontos, enquanto o Gil Vicente é 12.º com 7 pontos. Ambas as equipas podem amanhã manter ou serem ultrapassados na classificação.