AG do Benfica aprova "na generalidade" proposta global de revisão de estatutos

A proposta global de revisão de estatutos apresentada pela direção do Benfica foi "aprovada na generalidade", naquele que foi o ponto um da Assembleia Geral Extraordinária, que contou com 1.644 sócios, informou hoje o emblema lisboeta.

"A Proposta Global de Revisão de Estatutos do Sport Lisboa e Benfica foi aprovada na generalidade, com expressa maioria qualificada, na Assembleia Geral Extraordinária realizada neste sábado, 21 de setembro, no Pavilhão n.º 1 do Complexo Desportivo do Clube. Marcaram presença 1.644 sócios", escreveram as 'águias', no seu sítio oficial na Internet.

Com a parte da manhã dedicada ao ponto um, no período da tarde segue-se a discussão e votação das propostas na especialidade admitidas e, posteriormente, a votação final global das alterações aos estatutos nos termos da proposta de metodologia aprovada.

O Benfica já tinha chegado a um consenso para a revisão dos estatutos do clube, mediante a apresentação de uma proposta global única, na sequência de negociações entre os autores das três propostas globais apresentadas à Mesa da Assembleia Geral (Direção, Movimento Servir o Benfica e Comissão de Estatutos).

Entre as propostas detalhadas está a possibilidade de transição dos sócios correspondentes para efetivos com metade da antiguidade, o aumento dos votos para os sócios jovens, de um para três até aos cinco anos e de cinco para 10 para quem é associado há mais de cinco.

Relativamente às reuniões magnas do clube, esta proposta de revisão estatutária sugere que passe a votar também as contas consolidadas do grupo Benfica, e não apenas as do clube.

A maioria do clube na SAD vai passar a ser estatutariamente obrigatória, assegurando ainda que terá o controlo da gestão e indicando sempre o presidente do Conselho de Administração e da Comissão Executiva, se ela existir.

Vai ser igualmente proposta a limitação de três mandatos aos presidentes dos vários órgãos sociais do clube, casos da direção, da mesa da assembleia geral, do conselho fiscal e da comissão de remunerações.