Caminhe para o futuro ao volante do eléctrico BMW 13 120ah

O stand do Megamotor entende as necessidades dos condutores no mercado automóvel e, por isso, hoje apresenta o veículo eléctrico que vai transformar a sua condução. O BMW 13 120ah, disponível por 26 500 euros, promete superar todas as suas expectativas.

Este carro destaca-se pelo seu design inovador, com uma estética compacta e arrojada, a conjugar modernidade e elegância. Mas o verdadeiro destaque está na experiência de condução: 170 cavalos de potência e uma autonomia até 300 km garantem-lhe viagens sem preocupações, enquanto o interior espaço e sofisticado eleva o conforto a outro nível. E ainda mais. Com este eléctrico vai poder reduzir os seus custos mensais em combustível de forma significativa.

O Megamotor dá-lhe várias possibilidades de financiamento e facilita a sua compra. Pode levar o BMW i3 120ah com um financiamento a partir de 354,42 euros por mês, sem entrada inicial, com opção de retoma mesmo com dívida*. Beneficia ainda de garantia de fábrica até Julho de 2026 e garantia nas baterias até Julho de 2029. Se preferir pode optar por pagar a pronto pelo valor de 26 500 euros.

De facto, o futuro está na mobilidade. Não perca tempo. Vá até ao stand do Megamotor e explore todas as vantagens de possuir um veículo eléctrico e dê o próximo passo rumo à sustentabilidade.

Para mais informações, contacte o Megamotor através dos números 291934107/913454545 ou 913454540 ou então visite o stand na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do Caniço.

Encontre mais veículos em www.megamotor.pt

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.