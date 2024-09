Marcy Gonçalves festeja com o Benfica a conquista da Taça Vitor Hugo

O Benfica conquistou hoje pela quarta vez consecutiva a Taça Vítor Hugo, competição de abertura da temporada feminina de basquetebol, ao vencer na final o Imortal por 86-56.

Em Aveiro, as 'encarnadas', que contaram com a madeirnese Marcy Gonçalves como capitã de equipa, dominaram a partida e já venciam ao intervalo com 17 pontos de vantagem (50-33), ampliando o resultado até ao final do encontro, que terminou com uma diferença de 30 pontos.

O Benfica conquistou o troféu pela quarta vez seguida, depois dos triunfos em 2019/20, 2022/23 e 2023/24, uma vez que em 2020/21 e 2021/22 a competição não se disputou devido à pandemia de covid-19, e está a um do recordista Vagos, que soma cinco cetros.

De referir que na formação do Imortal que conquistou a medalha de prata, a Madeira esteve representada pela jovem Catarina Freitas um dos reforços da equipa algarvia para esta temporada.

CAB perde com a União Sportiva e fica fora do pódio

Também ontem, mas de manhã o CAB Madeira e a União Sportiva mediram forças no jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares. Num duelo 100% insular as açorianas foram mais fortes e venceram por 45-33 (24-20 no primeiro tempo e 21-13 no segundo tempo).