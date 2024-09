Voluntários recolhem 60 quilos de sementes na Fonte do Bispo

O grupo de voluntários que participou, hoje, na acção promovida pelo Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), na Fonte do Bispo, recolheu um total de 60 quilos de sementes, que serão agora encaminhadas para o Viveiro Florestal da Santa, no Porto Moniz.

De acordo com o IFCN, esta iniciativa tem como principal objectivo "aumentar a disponibilidade de material genético, essencial para a produção de plântulas destinadas a futuras acções de reflorestação, objetivando, em particular, recuperar áreas afetadas pelos incêndios do passado mês de Agosto".

Além disso, parte das sementes recolhidas serão dispersas directamente nas áreas ardidas, para "uma recuperação mais rápida e eficaz desses locais".

A organização e voluntários do Ecotrail Funchal – Madeira aderiram a esta iniciativa, à qual se associou também o departamento de Marketing do DIÁRIO de Notícias da Madeira.