Rali parado devido a acidente de Rui Pinto

O Rali Municípios do Funchal e Câmara de Lobos encontra-se, neste momento, parado na sequência de um acidente que envolveu a dupla Rui Pinto/Marco Macedo, que bateu como seu Skoda Fabia Rally 2 Evo, na classificativa número 7, Fontainhas.

O piloto ficou queixoso na sequência do acidente, mas foi logo assistido por Vítor Henriques, navegador do concorrente Artur Quintal, que é enfermeiro de profissão, que seguia atrás.

Antes do acidente, concluíram a classificativa seis concorrentes, com João Silva a fazer o melhor tempo, com 7.010,1, menos 1,3 segundos do que Miguel Nunes