João Silva/Luís Rodrigues, em Skoda Fabia Rally2 Evo, venceu a segunda classificativa do Rali Municípios do Funchal e Câmara de Lobos e lidera a prova com 3.2 de vantagem sobre Miguel Caires/João Miguel Sousa, também em Skoda Fabia Rally2 Evo.

Silva venceu no Castelejo 1 com 2.1 de vantagem sobre Miguel Nunes/João Paulo, em Skoda Fabia Rally2 Evo, que em termos de geral é terceiro a 12.3 de João Silva.